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Китайські хакери зламали електронну пошту уряду США – Bloomberg

13 липня 2023, 10:25
Китайські хакери зламали електронну пошту уряду США – Bloomberg
Фото: Ukrinform
Корпорація Microsoft повідомила, що група хакерів, яку ідентифікували як Storm-0558, могла залишатися непоміченою впродовж місяця після отримання доступу до даних електронної пошти.

Хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов’язаних з урядовими установами в США та Західній Європі

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA), минулого місяця цивільне агентство виконавчої влади США виявило підозрілу активність у своєму хмарному середовищі Microsoft 365, пов’язану з доступом до поштових скриньок.

Корпорація Microsoft була попереджена, і подальше розслідування встановило, що хакери отримали доступ і викрали несекретні дані Exchange Online Outlook з невеликої кількості облікових записів.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США досить швидко виявили злам і зуміли запобігти подальшим порушенням, ведеться розслідування.

"Ми вважаємо, що цей супротивник зосереджений на шпигунстві, наприклад, на отриманні доступу до систем електронної пошти для збору розвідувальних даних", - заявив виконавчий віце-президент Microsoft Чарлі Белл.

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