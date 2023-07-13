Китайські хакери зламали електронну пошту уряду США – Bloomberg
Хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов’язаних з урядовими установами в США та Західній Європі
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA), минулого місяця цивільне агентство виконавчої влади США виявило підозрілу активність у своєму хмарному середовищі Microsoft 365, пов’язану з доступом до поштових скриньок.
Корпорація Microsoft була попереджена, і подальше розслідування встановило, що хакери отримали доступ і викрали несекретні дані Exchange Online Outlook з невеликої кількості облікових записів.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США досить швидко виявили злам і зуміли запобігти подальшим порушенням, ведеться розслідування.
"Ми вважаємо, що цей супротивник зосереджений на шпигунстві, наприклад, на отриманні доступу до систем електронної пошти для збору розвідувальних даних", - заявив виконавчий віце-президент Microsoft Чарлі Белл.