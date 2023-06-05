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Китайські Hikvision та Dahua Technology є спонсорами війни – НАЗК

05 червня 2023, 20:53
Китайські Hikvision та Dahua Technology є спонсорами війни – НАЗК
Фото: ДСПУ
Компанії постачають "очі" для російських БпЛА.

Китайські виробники і постачальники обладнання для відеоспостереження Hikvision та Dahua Technology потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

Рішення було ухвалено через активну працю цих компаній на російському ринку, де вони постачають обладнання подвійного призначення та сприяють фінансуванню російського бюджету.

Hikvision активно працює в рф через офіційне представництво. Дохід компанії у росії зріс на 42% після початку війни у 2022 році, а чистий прибуток збільшився на 1526%.

Dahua Technology також має велику частку ринку систем відеоспостереження. Компанія працює в росії через своє офіційне представництво, яке продовжує надсилати продукцію до країни-агресора навіть після початку вторгнення в Україну. 

Ці дві китайські компанії постачають в росію критично важливе обладнання, як-от дрони, тепловізори та камери спостереження, яке може бути використане для ведення війни проти України.

 

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