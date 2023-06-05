Китайські Hikvision та Dahua Technology є спонсорами війни – НАЗК

Китайські виробники і постачальники обладнання для відеоспостереження Hikvision та Dahua Technology потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє НАЗК.

Рішення було ухвалено через активну працю цих компаній на російському ринку, де вони постачають обладнання подвійного призначення та сприяють фінансуванню російського бюджету.