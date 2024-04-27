Китайські компанії нехтують санкціями США через вигідні угоди з росією – ЗМІ

Пекін і москва продовжують ігнорувати санкції США заради вигідних угод з рф.

Так, китайська компанія Sinno Electronics виступила міжнародним спонсором одного із заходів у москві, який відбувся цього року, пише Newsweek.

в москві на початку квітня відбулася конференція "Експо Електроніка", яка дає змогу для найсучасніших російських технологічних компаній укласти договори з тими, хто приймає рішення в країні щодо секторів безпеки та оборони.

Крім того, на конференції були присутні китайські виробники, а це говорить про те, що Пекін розширено впливає на російську економіку, особливо у сфері сучасних технологій, доступ до яких стає складнішим для компаній рф після того, як країна-агресор почала вторгнення в Україну, що викликало багато західних санкцій

За даними журналістів, цього року на виставці було представлено 348 китайських компаній, в той час як самих російських було 369.

"Ця траєкторія відображена в кількості китайських і гонконзьких експонентів на нещодавніх виставках ExpoElectronica. У 2023 році їх було лише 119, у 2022 році - 57, а у 2021 році - вісім. Щонайменше три компанії, які беруть участь у цьогорічній виставці ExpoElectronica, вже потрапили під санкції США за допомогу росіянам в обході міжнародних торговельних обмежень", - пише видання.

Дані Міністерства фінансів США демонструють, що компанія IMAXChip Technology потрапила під санкції в грудні 2023 року через "численні поставки передової електроніки в росію", серед яких і підсанкційна фірма "Акрол".

IMAXChip також увійшла до п'ятірки найбільших російських джерел іноземної мікроелектроніки. Також тоді під санкції потрапила компанія Izzition E-Technology через її використання "російським урядом для закупівлі електронних компонентів".

Компанія займається торгівлею, зокрема напівпровідниками, від імпорту яких значною мірою залежить озброєння рф.

Під обмеження потрапила і компанія Sinno Electronics, яка співпрацювала з "Радіоавтоматикою", що спеціалізується на закупівлі іноземних товарів для російської оборонної промисловості. Також компанія торгує напівпровідниками серед інших електронних товарів.

"Sinno, усвідомлюючи обмеження на експорт до росії, підтримувала постійні відносини з "Радіоавтоматикою" до і після подальшого вторгнення рф в Україну", - зазначили в американскьому Мінфіні в вересні 2022 року.

Sinno навіть виступила міжнародним спонсором цьогорічного заходу у москві, повідомляє Newsweek.