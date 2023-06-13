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Китайські компанії постачають деталі для іранських дронів, якими рф атакує Україну

13 червня 2023, 16:27
Китайські компанії постачають деталі для іранських дронів, якими рф атакує Україну
Фото: Google
Ірану необхідно приблизно три місяці для виробництва та поставок дронів росії.

Іран продовжує використовувати китайські деталі для виробництва дронів, які потім росія використовує на війні проти України.

Про це повідомляє  The Wall Street Journal.

Зазначається, що Китай продовжує поставляти необхідні деталі виробникам іранських дронів, хоча США намагаються завадити цьому та перекрити глобальний ланцюжок поставок.

Видання зазначає, що Ірану необхідно приблизно три місяці для виробництва та поставок дронів росії, які потім вона буде використовувати для терористичних атак в Україні.

Цієї весни західні дослідники вивчали складову іранських дронів та прийшли до висновку, що одна з його деталей була китайського виробництва і виготовлена цього року. Мова йде про перетворювач напруги, який могли виробити у Китаї у січні.

Британська група Conflict Armament Research зазначила, що це перший випадок виявлення китайської деталі у 2023 році. Це дослідження показує, що Іран може виготовляти безпілотники для росії достатньо швидко.

В Білому домі заявляли, що росія використала всі іранські дрони, які отримувала раніше. Тепер вона просить у Тегерана нові партії безпілотників для обстрілів України.

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