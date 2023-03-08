Китайські кораблі могли перерізати інтернет-кабелі поблизу Тайваню – Associated Press

Китайське риболовецьке судно підозрюється в розрізанні першого кабелю приблизно за 50 кілометрів в морі 2 лютого, а через шість днів китайське вантажне судно підрізало другий кабель.

Національна комісія зі зв'язку Тайваню з посиланням на телекомунікаційну службу острова Мацу в північній частині Тайванської протоки звинуватила два китайських судна в перерізанні інтренет- кабелів у лютому,



Про це пише Associated Press.

Уряд Тайваню не назвав це навмисним актом з боку Пекіна, і не було прямих доказів того, що китайські кораблі несуть відповідальність, однак жителі острова були змушені підключитися до обмеженого Інтернету через мікрохвильову радіопередачу, який є значно повільнішим.

Деякі експерти зазначають, що Китай міг навмисно перерізати кабелі, щоб переслідувати самокерований острів, який він вважає частиною своєї території, щоб у разі необхідності приєднати його силою.

Берегова охорона Тайваню погналася за рибальським судном, яке перерізало перший кабель 2 лютого, але воно повернулося в китайські води, зазначив чиновник Тайваню, який відмовився обговорювати це питання публічно.

Загалом за останні п’ять років кабелі перерізали 27 разів, але, згідно з даними Chunghwa Telecom, незрозуміло, судна якої країни у цьому винні.

Інтернет-кабелі, ширина яких може бути від 20 до 30 міліметрів, мають сталеву броню на мілководді, де їх можуть зачепити кораблі. Але попри захист, кораблі можуть доволі легко перерізати кабелі.



Відсутність стабільного Інтернету створило проблеми для 14 тисяч жителів острова – вони не можуть дистанційно записатись до лікаря, вести онлайн-бізнес, також це мало вплив на туристичний бізнес острова.



Водночас ремонт кабелів коштує дорого, за попередньою оцінкою потрібно мільйон доларів США лише за роботу кораблів в регіоні. Очікується, що судна для прокладки кабелю можуть прибути не раніше 20 квітня, оскільки існує обмежена кількість кораблів, які можуть виконати цю роботу.