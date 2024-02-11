Китайські повітряні кулі вкотре "атакують" Тайвань – Reuters

Уже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за останні 24 години. П'ять з цих куль пролетіли через Тайвань.



Про це повідомляє Reuters.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу авіації та здійснюють психологічний тиск.

У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило першу повітряну кулю в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.

Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неділю.

Зараз і Китай, і Тайвань відзначають місячний Новий рік, найважливіше свято в китайськомовному світі. Минулого місяця уряд Китаю відхилив неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що у них метеорологічні цілі.

Китайські військові літаки щодня діють у Тайванській протоці та часто перетинають її середню лінію, яка служить неофіційним бар’єром між двома сторонами. Китай не визнає існування цієї лінії.