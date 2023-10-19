Китайські спроби здобутку симпатій європейських політиків хвилюють німецьку розвідку – ЗМІ

Останніми роками спостерігається тенденція, коли КНР звертається до західних політиків з проханням допомогти у досягненні своїх цілей.

Китай таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

Про це заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Хальденванґ, повідомляє Euractiv.

За його словами, останніми роками спостерігається тенденція, коли КНР звертається до західних політиків з проханням допомогти у досягненні своїх цілей.

Він пояснив, що Пекін дуже зацікавлений у створенні сприятливого клімату в Німеччині, щоби збір політичних розвідданих залишався непоміченим.

"До літніх, відомих політиків, а також бізнес-лідерів звертаються і задобрюють їх приємними поїздками до Китаю та особливим ставленням, сподіваючись, що вони створять дружній імідж КНР", – сказав Хальденванґ.

Голова розвідки також зазначив, що французький Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI) занепокоєний діяльністю Китаю, додавши, що європейські відомства перебувають у тісному контакті щодо цього питання, тому важливо "посилити обізнаність" про цю проблему серед потенційних цілей.

Одним з політиків, яких підозрюють у сумнівних зв'язках з Китаєм, є депутат Європарламенту від ультраправої німецької партії АдН Максиміліан Крах та його головний кандидат на європейських виборах 2024 року.

Краха звинувачують у спонсорованих поїздках до Китаю та відвідуванні заходів, пов'язаних з Компартією КНР. За даними медіа, Крах має тісні зв'язки з людьми, які беруть участь у торгівлі китайським впливом.