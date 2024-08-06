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ПОЛІТИКА

Китайські техногіганти збільшують закупівлю чіпів через загрозу санкцій США

06 серпня 2024, 12:46
Китайські техногіганти збільшують закупівлю чіпів через загрозу санкцій США
Фото: з вільного доступу
Пекін хоче зберегти свої технологічні амбіції.

Китайські технологічні гіганти, такі як Huawei та Baidu, скуповують напівпровідники високосмугової пам’яті від Samsung, очікуючи санкцій від США на експорт мікросхем до Китаю. Зокрема, компанії збільшили закупівлю напівпровідників із підтримкою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що такі кроки Китаю показують, що країна хоче зберегти свої технологічні амбіції на тлі зростання економічної напруги зі США та Заходом. Вони також показують, як протистояння впливає на глобальні ланцюги поставок напівпровідників.

Зазначається, що США планують у серпні оприлюднити пакет експортного контролю, який накладе нові обмеження на поставки до Китаю напівпровідників, повідомляють джерела Reuters. Вашингтон хоче зазначити параметри для обмеження доступу КНР до мікросхем з високою пропускною здатністю.

Мікросхеми HBM є ключовими компонентами в розробці передових процесорів, які використовують для генеративної роботи штучного інтелекту. Їх виробляють усього три компанії: SK Hynix і Samsung з Південної Кореї та Micron Technology зі США.

Reuters додає, що наразі важко оцінити обсяг накопичених чіпів HBM Китаєм. Проте відомо, що їх скуповують різні компанії, починаючи від виробників супутників і закінчуючи технологічними фірмами.

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