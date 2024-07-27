Китайські виробники електромобілів знайшли хитрий спосіб, як обійти мита ЄС – Bloomberg

Нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів з Китаю об’єднується з європейськими підприємствами.

Китайські виробники електромобілів розширюють свою діяльність у Європі, щоб зменшити вплив мит ЄС, покликаних послабити їхню цінову перевагу над виробниками регіону.

Зазначається, що оскільки Євросоюз підвищує мита на китайські електромобілі до 48%, нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів у Китаї об’єднується з місцевою промисловістю, щоб їхні автомобілі вважались не імпортованими. Без цих заходів китайські електромобілі можуть стати на тисячі євро дорожчими для споживачів або бути збитковими.

Так, китайська Chery Automobile Co. у співпраці з іспанською Ebro-EV Motors незабаром презентує Omoda E5. У Польщі міські автомобілі T03 китайського виробника Leapmotor сходять з конвеєра, що належить виробнику Jeep і Fiat Stellantis NV. Тим часом BYD Co. оголосила про плани створення власного заводу в Угорщині, а на горизонті планується ще один завод у Туреччині.