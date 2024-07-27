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Китайські виробники електромобілів знайшли хитрий спосіб, як обійти мита ЄС – Bloomberg

27 липня 2024, 16:19
Китайські виробники електромобілів знайшли хитрий спосіб, як обійти мита ЄС – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів з Китаю об’єднується з європейськими підприємствами.
Китайські виробники електромобілів розширюють свою діяльність у Європі, щоб зменшити вплив мит ЄС, покликаних послабити їхню цінову перевагу над виробниками регіону.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що оскільки Євросоюз підвищує мита на китайські електромобілі до 48%, нове покоління виробників екологічно чистих автомобілів у Китаї об’єднується з місцевою промисловістю, щоб їхні автомобілі вважались не імпортованими. Без цих заходів китайські електромобілі можуть стати на тисячі євро дорожчими для споживачів або бути збитковими.
 
Так, китайська Chery Automobile Co. у співпраці з іспанською Ebro-EV Motors незабаром презентує Omoda E5.  У Польщі міські автомобілі T03 китайського виробника Leapmotor сходять з конвеєра, що належить виробнику Jeep і Fiat Stellantis NV. Тим часом BYD Co. оголосила про плани створення власного заводу в Угорщині, а на горизонті планується ще один завод у Туреччині.
 
За словами журналістів, поява китайських виробників електромобілів є ризиком для європейських автомобільних гігантів, у яких немає іншого вибору, окрім як укласти партнерські відносини та звільнити простір для своїх конкурентів. Адже вони стикаються з закриттям деяких власних підприємств, щоб адаптуватися до сповільненого зростання глобальних продажів.
 
 
Європейська комісія все ще з’ясовує, як нові тарифи застосовуватимуться до спільних підприємств, які не були частиною її антисубсидійного розслідування. Це лише один з напрямків глобальної торговельної суперечки. США запровадили мита на китайський імпорт електромобілів, які можуть досягати 100%. ЄС зайняв більш м’яку позицію. Йому потрібні дешеві електромобілі, щоб досягти цілі до 2035 року щодо поступового припинення продажів авто з двигуном внутрішнього згоряння.
 
Незважаючи на те, що китайські виробники електромобілів наразі займають менше 10% частки ринку в Європі, цей регіон є найприбутковішою торговою точкою для таких компаній, як Nio Inc. і Xpeng Inc.
 
Китайським компаніям потрібен обхідний шлях для європейських тарифів, щоб уникнути жертвування прибутком або наражати клієнтів на біль. За даними BloombergNEF, орієнтовна маржа для державного SAIC MG4 EV може впасти з 25% до лише 1%. Частини цього можна було б уникнути, якщо фірма підвищить ціни або якщо витрати на акумулятори продовжуватимуть падати – ще одна сфера, де китайські фірми випереджають конкурентів з ЄС.

 

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