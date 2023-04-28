Китайський бойовий літак без екіпажу облетів Тайвань – Reuters

Пекін посилює тиск на острів.

Китай запустив бойовий безпілотник навколо Тайваню, демонструючи свою здатність атакувати резервні бази острова на східному узбережжі, тоді як морський патрульний літак ВМС США пройшов через Тайванську протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, за останні три роки посилив військовий тиск на острів, намагаючись змусити Тайбей визнати владу Пекіна.

Цього місяця Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню після того, як президент острова Цай Інвень зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Міністерство оборони Тайваню, оприлюднивши в п'ятницю, 28 квітня, інформацію про військову активність Китаю за попередні 24 години, заявило, що 19 китайських військових літаків увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова.

Серед з них був бойовий безпілотник TB-001, який облетів Тайвань, спочатку перетнувши протоку Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, потім рухаючись на схід острова, і зрештою повернувся назад до китайського узбережжя.

Військовий аналітик з National Policy Foundation Чіе Чун, сказав, що в умовах можливої війни Китай, швидше за все, відправить TB-001 для виявлення цілей на східному узбережжі острова, де Тайвань тримає резервні сили, оскільки бази там не виходять на китайське узбережжя.

"Це дозволить військово-морським і військово-повітряним силам китайської армії в західній частині Тихого океану, в тому числі ударним групам ВПС або бойовим групам авіаносців, здійснювати атаки на східному узбережжі", - сказав він.

Аналітик додав, що це не перший політ китайського безпілотника над Тайванем, але, швидше за все, вперше він зробив це повністю в межах зони протиповітряної оборони острова.

Китайські державні ЗМІ пишуть, що TB-001 здатний здійснювати польоти на великій висоті та на значні відстані.

Напруженість навколо Тайваню занепокоїла Вашингтон і його союзників, які неодноразово закликали Китай не змінювати статус-кво силою.

У п'ятницю, 28 квітня, морський патрульно-розвідувальний літак ВМС США P-8A Poseidon пролетів через Тайванську протоку, а високопоставлений французький депутат підтвердив, що військовий корабель його країни нещодавно пройшов через цю "чутливу" водну артерію.

Сполучені Штати, а іноді також і їхні союзники, регулярно відправляють військові кораблі та літаки через Тайванську протоку протягом останніх років.

7-й флот ВМС США заявив, що Poseidon летів у міжнародному повітряному просторі.

"Діючи в Тайванській протоці відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати підтримують навігаційні права і свободи всіх націй. Прохід літака через Тайванську протоку демонструє прихильність Сполучених Штатів до вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - йдеться в заяві.