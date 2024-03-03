Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китайський дипломат Лі Хуей відвідав москву для вирішення російсько-української війни

03 березня 2024, 12:27
Китайський дипломат Лі Хуей відвідав москву для вирішення російсько-української війни
Фото: з вільного доступу
Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів і може може почати стверджувати, що саме Україна відмовляється від мирного вирішення конфлікту.

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей розпочав свою поїздку в Європу для обговорень з врегулювання російсько-української війни.

Як пише Reuters, Хуей відвідав москву де зустрівся із заступником міністра закордонних справ росії Михайлом Галузіним.

"Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", — заявила російська сторона за підсумками зустрічі.

МЗС Китаю заявило, що КНР готова "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів і може може почати стверджувати, що саме Україна відмовляється від мирного вирішення конфлікту.

Тепер Хуей, за планом, поїде в Україну, Польщу, Францію та Німеччину.

Уперше Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Газета The Wall Street Journal писала, що Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.

Офіційно Хуей після поїздки закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.

Китайвійнарф тероризм

Останні матеріали

Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Політика
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 01 березня 2024, 08:18
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється