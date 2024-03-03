Китайський дипломат Лі Хуей відвідав москву для вирішення російсько-української війни

Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів і може може почати стверджувати, що саме Україна відмовляється від мирного вирішення конфлікту.

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей розпочав свою поїздку в Європу для обговорень з врегулювання російсько-української війни.

Як пише Reuters, Хуей відвідав москву де зустрівся із заступником міністра закордонних справ росії Михайлом Галузіним.

"Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", — заявила російська сторона за підсумками зустрічі.

МЗС Китаю заявило, що КНР готова "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

Як і припускали аналітики, росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів і може може почати стверджувати, що саме Україна відмовляється від мирного вирішення конфлікту.

Тепер Хуей, за планом, поїде в Україну, Польщу, Францію та Німеччину.

Уперше Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Газета The Wall Street Journal писала, що Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.

Офіційно Хуей після поїздки закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.