Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китайський економіст зник після критики Сі Цзіньпіна у приватному чаті – WSJ

25 вересня 2024, 18:10
Китайський економіст зник після критики Сі Цзіньпіна у приватному чаті – WSJ
Навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька «неввічливих зауважень» про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна.

Заступник директора Інституту економіки при державній Академії суспільних наук Китаю (CASS), економіст Чжу Хенпен потрапив під слідство за критику голови КНР Сі Цзіньпіна у приватному чаті. Його затримали та відсторонили від посади, а потім він зник.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька «неввічливих зауважень» про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна у закритому чаті в мессенджері WeChat.

Через це проти Хенпена порушили справу, його затримали і звільнили з CASS — там він працював 20 років і останні 10 був заступником директора. Крім того, згадки про нього видалили з онлайн-списку співробітників в одному з центрів університету Цінхуа.

Невідомо, у чому саме звинувачують Хенпена та чи надали йому адвоката. Востаннє він зʼвився на публіці наприкінці квітня — виступив на традиційній конференції з догляду за літніми людьми, де запропонував молодим китайцям платити до пенсійних фондів їхніх батьків (ця ідея викликала невдоволення у китайському онлайн-просторі).

Також Чжу мав виступити на науковій конференції 25 травня — його виступ анонсували напередодні події. Однак у звіті після конференції Чжу не згадували ані як доповідача, ані як учасника — замість нього виступила інша людина.

Де економіст зараз і що з ним — невідомо. Його ім’я зникло зі списків співробітників CASS, він не відповів на електронні листи WSJ та The Guardian, у його пекінській квартирі ніхто не відчинив двері. Китайське відомство, яке працює із запитами медіа, не відреагувало на прохання про коментар.

Розслідування проти Хенпена збіглося з часом, коли від співробітників CASS на керівних посадах вимагали підписати офіційні зобовʼязання щодо дотримання "10 заборон" — списку заборонених дій, де, зокрема, забороняють публікацію "неналежних матеріалів" і співпрацю з іноземними організаціями без дозволу Комуністичної партії.

Раніше китайські вчені заявляли медіа про зростання страху в науковому середовищі. Вони бояться давати негативні оцінки економічної, соціальної або політичної ситуації в Китаї через загрозу репресій. 

Сі Цзіньпінкритика

Останні матеріали

Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється