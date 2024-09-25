Китайський економіст зник після критики Сі Цзіньпіна у приватному чаті – WSJ

Навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька «неввічливих зауважень» про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна.

Заступник директора Інституту економіки при державній Академії суспільних наук Китаю (CASS), економіст Чжу Хенпен потрапив під слідство за критику голови КНР Сі Цзіньпіна у приватному чаті. Його затримали та відсторонили від посади, а потім він зник.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Навесні 2024 року Чжу Хенпен зробив кілька «неввічливих зауважень» про слабшу економіку Китаю та завуальовано розкритикував Сі Цзіньпіна у закритому чаті в мессенджері WeChat.

Через це проти Хенпена порушили справу, його затримали і звільнили з CASS — там він працював 20 років і останні 10 був заступником директора. Крім того, згадки про нього видалили з онлайн-списку співробітників в одному з центрів університету Цінхуа.

Невідомо, у чому саме звинувачують Хенпена та чи надали йому адвоката. Востаннє він зʼвився на публіці наприкінці квітня — виступив на традиційній конференції з догляду за літніми людьми, де запропонував молодим китайцям платити до пенсійних фондів їхніх батьків (ця ідея викликала невдоволення у китайському онлайн-просторі).

Також Чжу мав виступити на науковій конференції 25 травня — його виступ анонсували напередодні події. Однак у звіті після конференції Чжу не згадували ані як доповідача, ані як учасника — замість нього виступила інша людина.

Де економіст зараз і що з ним — невідомо. Його ім’я зникло зі списків співробітників CASS, він не відповів на електронні листи WSJ та The Guardian, у його пекінській квартирі ніхто не відчинив двері. Китайське відомство, яке працює із запитами медіа, не відреагувало на прохання про коментар.

Розслідування проти Хенпена збіглося з часом, коли від співробітників CASS на керівних посадах вимагали підписати офіційні зобовʼязання щодо дотримання "10 заборон" — списку заборонених дій, де, зокрема, забороняють публікацію "неналежних матеріалів" і співпрацю з іноземними організаціями без дозволу Комуністичної партії.

Раніше китайські вчені заявляли медіа про зростання страху в науковому середовищі. Вони бояться давати негативні оцінки економічної, соціальної або політичної ситуації в Китаї через загрозу репресій.