Китайський спецпредставник: панацеї для виходу з "української кризи" немає

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей завершив дводенний візит до України.

Він зазначив, що всім сторонам потрібно починати з себе.

Про це пише МЗС Китаю.

В ході візиту китайський спецпредставник зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, провів переговори та зустрічі зглавою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і керівниками відповідних відомств Лі Хуей.

Він виклав позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи: "панацеї для виходу з кризи немає, всім сторонам потрібно починати з себе, накопичувати взаємну довіру, створювати умови для припинення війни та мирних переговорів".

Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання української кризи, докладати власних зусиль для припинення війни, припинення вогню і відновлення миру як можна скоріше, пише МЗС Китаю.