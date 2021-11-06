Китайський стартап випустив робота-собаку. Він біжить біля господаря і несе його речі

Китайська компанія Unitree Robotics представила чотириногого робота Go1, який візуально нагадує собаку. Робот біжить поруч із власником і переносить на спині невеликі вантажі - наприклад, пляшку води.

Як пише The Verge, Go1 випускають у трьох версіях: базова модель Go1 Air вартістю $2700 (73 тисячі грн), Go1 за $3500 (94,6 тисячі грн) та Go1 Edu за $8500 (230 тисяч грн). Робот важить 12 кілограмів, повідомляє "Громадське".

Усі моделі можуть автоматично відстежувати людину й уникати перешкод, а дорожчі мають датчики й потужний процесор. Також дорожчі версії Go1 можуть розвивати швидкість до 17 кілометрів на годину.

"Такі технології показують, що чотириногі роботи швидко перетворюються з новинок на популярних товарин. Але виникає питання: чи можуть вони також бути корисними, чи просто нестимуть нашу воду довгі роки", - зауважує видання.

Нагадаємо, що роботи-собаки Boston Dynamics надійшли в продаж. На сайті компанії відкрився онлайн-магазин, де можна придбати модель Spot Explorer за ціною 74,5 тисячі доларів.