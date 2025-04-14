Китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту – NYT

Китай призупинив експорт деяких рідкісноземельних металів та магнітів

Влада КНР прийняла рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що уряд Китаю розробляє нову систему регулювання експорту, зупинивши на цей період постачання з багатьох своїх портів магнітів та важких рідкісноземельних металів, необхідних для збирання автомобілів, безпілотників та ракет.

За даними видання, вжиті заходи можуть серйозно вплинути на виробничу діяльність певних компаній, до яких входять американські військові підрядники, і на постачання до Японії та Німеччини.