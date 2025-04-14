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Китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту – NYT

14 квітня 2025, 11:51
Китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту – NYT
Фото: з вільного доступу
Китай призупинив експорт деяких рідкісноземельних металів та магнітів

Влада КНР прийняла рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що уряд Китаю розробляє нову систему регулювання експорту, зупинивши на цей період постачання з багатьох своїх портів магнітів та важких рідкісноземельних металів, необхідних для збирання автомобілів, безпілотників та ракет.
 
За даними видання, вжиті заходи можуть серйозно вплинути на виробничу діяльність певних компаній, до яких входять американські військові підрядники, і на постачання до Японії та Німеччини.
 
Як зазначає газета, постачання магнітів з рідкісноземельних металів становлять невелику частку в загальному експорті Китаю і тому не спричинять серйозних економічних збитків для країни, але це може призвести до серйозних наслідків для США та інших країн.
 
Раніше заступник керівника Головного митного управління (ГТУ) КНР Ван Лінцзюнь заявив, що Китайська служба прикордонного контролю суворо дотримуватиметься режиму підвищених мит щодо американських товарів.

 

експортСШАКитаймита

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