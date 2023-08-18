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Один із найбільших китайських забудовників збанкрутів

18 серпня 2023, 14:27
Один із найбільших китайських забудовників збанкрутів
Пекін. Фото: blog.chinatraveldepot.com
Один із найбільших китайських забудовників Evergrande подав у США заяву про банкрутство.

Наразі триває реструктуризація боргів компанії на мільярди доларів.

Про це пише Financial Times.

Заява про банкрутство забудовника в нью-йоркському суді спирається на Главу про банкрутство, яка використовується іноземними компаніями, які домагаються визнання їхньої реструктуризації в Сполучених штатах.

В серпні група проведе зустрічі з кредиторами в Гонконзі щодо плану реструктуризації.

В кінці 2021 року Evergrande оголосила дефолт за своїми доларовими боргами і це призвело до кризи в усього секторі нерухомості Китаю,а такоє потягнуло за собою інші компанії з галузі.  

Це негативно вплинуло на економічне зростання країни і  досі чинить дедалі більший тиск на політиків у Пекіні. Китайська компанія має близько $19 млрд зобов'язань за кордоном.

Також є побоювання щодо уповільнення темпів зростання в секторі нерухомості, який забезпечує чверть економіки Китаю. 

Наслідки загрожують перекинутися на інші сфери економіки, а це може ще більше нашкодити економічному відновленню Китаю.

Evergrande це забудовник з найбільшим у світі обсягом боргу. Зобов'язання компанії оцінюються у $340 млрд.
СШАКитайзабудовникбанкрут

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