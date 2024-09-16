Китайці навчилися виявляти літаки-невидимки за допомогою сигналів Starlink

У КНР стверджують, що новий метод дасть змогу виявляти американські літаки-невидимки, використовуючи випромінювання супутників Starlink.

Група китайських учених розробила метод виявлення повітряних об'єктів, захищених технологією "стелс", за допомогою випромінювання від супутників Starlink.

Про це пише портал South China Morning Post.

Повідомляється, що вчені запустили над Південно-Китайським морем дрон DJI Phantom 4 Pro з ефективною поверхнею розсіювання як у винищувача, захищеного технологією "стелс". Попри це, БПЛА з'явився на радарі, оскільки був освітлений електромагнітним випромінюванням від супутника Starlink, що пролітав над Філіппінами.

Як пояснюють учені, коли літак пролітає через повітряний простір між супутниками зв'язку та наземними антенами, він може розсіювати частину електромагнітних хвиль, випромінюваних супутниками. За їхніми словами, ці невеликі розсіювання можна аналізувати, щоб ідентифікувати й відстежувати ціль, яка вас цікавить.

"Безпрецедентний радіолокаційний експеримент, проведений китайськими вченими в Південнокитайському морі, може змінити перебіг майбутніх війн", — йдеться в статті.

У публікації йдеться про те, що американські літаки-невидимки зменшують відбиття електромагнітних хвиль за допомогою геометричних форм і поглинаючих покриттів, щоб обдурити радари. За словами вчених, якщо радіолокаційна станція (РЛС) може використовувати сигнали супутника Starlink, які є сильними і присутніми практично скрізь, то її можливості виявлення можуть "не залежати від тривимірної форми цілі та матеріалу її поверхні".

Також повідомляється, що наразі налічується понад 6000 супутників від SpaceX, які постійно випромінюють високочастотні радіосигнали. У зв'язку з цим у КНР розглядають можливість використання Starlink проти армії США.

"Сигнали низькоорбітальних супутників володіють такими перевагами, як всепогодність, міжрегіональність і низька вартість, що їх можна чудово поєднувати з прихованими радарами прямого розсіювання", — зазначає команда вчених.

У публікації йдеться, що наразі нова китайська радарна антена не більша за сковорідку, а дрони в експерименті літали на відносно малих висотах. Тому розкрита в статті технологія не може бути безпосередньо застосована у військових цілях. Однак учені стверджують, що експеримент підтверджує "здійсненність і ефективність" згаданого методу проти дронів і винищувачів-невидимок.