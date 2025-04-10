Китайці потрапили у полон ЗСУ із важливими документами – The Times

Разом з полоненими були документи, які свідчать про те, що росія укладає з ними річний контракт.

росія завербувала громадян Китаю для участі у війні проти України. Київ має підтвердження участі щонайменше 150 китайців у бойових діях на боці рф. Це ще одна країна втягнута у війну.

Про це пише The Times.

"Це друга помилка росії. Першою була Північна Корея. Вони втягують інші країни у війну. Я вважаю, що тепер вони втягують у цю війну Китай", - сказав президент України Володимир Зеленський у Києві.

За його словами, Україна готова обміняти двох захоплених китайських військовополонених на українських.

Зеленський оприлюднив відео допиту одного з полонених. Той був у військовій формі, зі зв’язаними руками, й розповів, що намагався збити дрон. Військове джерело повідомило, що він сам здався українським силам і скаржився на погане ставлення з боку росіян. Журналісти The Times ознайомились з документами, які знайшли при обшуку полонених. Згідно з ними, у полон потрапив 33-річний китаєць із провінції Хенань. Він підписав річний контракт на службу в російській армії. Інші документи показали, що він прибув до аеропорту Шереметьєво в Москві 8 лютого, подав документи на візу в Китай двома тижнями раніше. 17 лютого він став на облік для отримання податкового коду та номера соціального страхування. Незрозуміло, коли він підписав військовий контракт, але його віза була на 16 днів.

"Це ще одна країна, яка надає військову підтримку вторгненню росії в Україну. Наступна після Ірану та після північнокорейських військ", - сказав Зеленський.

Водночас МЗС Китаю назвало заяву безпідставною:

Офіційний Пекін визнав, що йому потрібно перевірити інформацію, але запевнив, що закликав громадян не брати участь у конфліктах.

Глава МЗС України Андрій Сибіга викликав повіреного у справах Китаю:

"Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН", - написав він на X.

Зазначається, що деякі завербовані китайці публікували відео з України в соцмережах. Вважається, що їм платять близько 2500 доларів на місяць. Один із них, який представився як Чжоу Цзіцян, заявив:

"росіяни не сприймають нас як людей. Ми воюємо як загін смертників, і їм байдуже, загинемо ми чи постраждаємо".