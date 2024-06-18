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Китаю доведеться обирати між війною в Україні та доступом до ринків ЄС

18 червня 2024, 19:11
Китаю доведеться обирати між війною в Україні та доступом до ринків ЄС
Фото: з вільного доступу
Пекін підтримує вторгнення рф, водночас намагається зберегти торговельні зв’язки з Європою.
Вже невдовзі Китаю доведеться обирати між розпалюванням війни в Україні та доступом до європейської економіки.
 
Про це пише Business Insider.
 
Видання посилається на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який цього тижня попередив Китай, що той зіткнеться з серйозним вибором, якщо продовжить підтримувати вторгнення росії в Україну.
 
"Публічно президент Сі намагався створити враження, що він відходить на другий план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і підтримувати торгівлю. Але реальність така, що Китай розпалює найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У той же час вона хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. Пекін не може мати обидва варіанти. У якийсь момент, якщо Китай не змінить курс, союзникам доведеться зробити певні висновки", - сказав Столтенберг.
 
ЗМІ зазначає, що ці зауваження є частиною нової жорсткої позиції США та їхніх союзників щодо передбачуваних поставок Китаєм росії важливих товарів подвійного призначення для живлення військової машини кремля.
 
"Китай балансує. Він підтримує російське вторгнення, щоб послабити глобальну владу США, водночас намагаючись зберегти торговельні зв’язки з Європою, від якої залежить його економіка. Але намагання Китаю підтримувати балансування стає все важче підтримувати. Епоха наївності щодо Пекіна зараз точно минула, і Китай, чесно кажучи, у цьому винен", - йдеться у матеріалі.

 

ЄСКитайвійна в Україніросія окупанти

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