Китаю доведеться обирати між війною в Україні та доступом до ринків ЄС

Пекін підтримує вторгнення рф, водночас намагається зберегти торговельні зв’язки з Європою.

Вже невдовзі Китаю доведеться обирати між розпалюванням війни в Україні та доступом до європейської економіки.

Про це пише Business Insider.

Видання посилається на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який цього тижня попередив Китай, що той зіткнеться з серйозним вибором, якщо продовжить підтримувати вторгнення росії в Україну.

"Публічно президент Сі намагався створити враження, що він відходить на другий план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і підтримувати торгівлю. Але реальність така, що Китай розпалює найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У той же час вона хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. Пекін не може мати обидва варіанти. У якийсь момент, якщо Китай не змінить курс, союзникам доведеться зробити певні висновки", - сказав Столтенберг.