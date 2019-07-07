ПОЛІТИКА НОВИНИУ Києві та Київській області 7 липня очікуються грози та шквали, а на Закарпатті і Прикарпатті — значні дощі. Проте загалом в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Киян попередили про грози та шквали. Загалом в Україні - надзвичайна пожежна небезпека
"7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с"
Фото: Pixabaу
Так, синоптики прогнозують до кінця доби в Києві та області грози та шквали із вітром 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень погодної небезпечності, повідомляє прес-служба ДСНС.
"7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях.
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07 07 2019 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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