Киян попередили про грози та шквали. Загалом в Україні - надзвичайна пожежна небезпека

"7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с"

У Києві та Київській області 7 липня очікуються грози та шквали, а на Закарпатті і Прикарпатті — значні дощі. Проте загалом в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Так, синоптики прогнозують до кінця доби в Києві та області грози та шквали із вітром 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень погодної небезпечності, повідомляє прес-служба ДСНС.

"7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях.