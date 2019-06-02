Киян зобов'яжуть платити за весь обсяг води, який спожив їхній будинок

З лютого змінилися принципи нарахування платіжок за водопостачання та водовідведення

В Україні 25 січня 2019 року набула чинності нова методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Така методика передбачає зміну принципів нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляють на сайті КП "Київводоканал".

Відзначають, що серед основних принципів - принцип визначення і розподілу небалансу - різниці між обсягом спожитої холодної води, виміряним загальнобудинковим лічильником і сумарним обсягом спожитої холодної води за показами квартирних лічильників:

для будинків, де всі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.

для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно кількості осіб, які фактично користуються послугами.

Крім того, для кожного будинку повинен встановлюватися свій розрахунковий період, на дату якого проводиться зняття показників комерційного (загальнобудинкового) вузла обліку і здійснюється розподіл між споживачами.

Відзначають, що "Київводоканал" в оголошеннях і квитанціях на оплату повідомить усіх споживачів про розрахункову дату в кожному будинку. Представники КП щомісяця будуть знімати покази загальнобудинкових лічильників. При цьому брати участь у знятті показів запрошуються всі споживачі.

"Також може змінитися порядок щомісячної передачі жителями показників квартирних лічильників холодної води. Відповідно до методики, показники квартирних лічильників необхідно передавати за станом на розрахункову дату (або на дату найбільш наближену до розрахункової)", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, послуги КП "Київтеплоенерго" з теплопостачання та гарячого водопостачання для населення з 1 січня подорожчали на 22% і 21,5% відповідно.