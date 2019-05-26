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Кияни влаштували пікнік у Протасовому Яру, щоб захистити його від забудови, - ФОТО

Для святкування обрали галявину, поряд з якою забудовник збирається звести три хмарочоси
У Києві активісти й місцеві мешканці, які борються за збереження місцевості Протасів Яр від забудови, влаштували там альтернативне святкування Дня міста - у форматі культурного пікніка з музикою та іграми.
Кияни влаштували пікнік у Протасовому Яру, щоб захистити його від забудови, - ФОТО Фото: Едвард Скрипник

Для святкування обрали галявину, поряд з якою забудовник збирається звести три хмарочоси. Усі, хто прийшов на акцію, принесли із собою настільні ігри, бадмінтон та інші ігри для активного відпочинку. На акцію прийшли музиканти - група "Подорожні" грала кілька годин, повідомляє LB.ua.


Фото: Едвард Скрипник

До початку акції приїхала поліція - ймовірно, через сутички з представниками забудовника під час минулих акцій. Зверху над схилом стояв автобус спецназу. Однак, переконавшись, що пікнік триває мирно, поліція поїхала.


Фото: Едвард Скрипник

На пікнік прийшли не тільки мешканці вулиці Амосова, найближчої до місця забудови, а й інших вулиць. Люди налаштовані дуже рішуче й хочуть, щоб це місце отримало статус парку. Вони патрулюють територію навіть уночі, а також оглядають майданчик в тепловізор, щоб уночі не сталося "сюрпризів" - наприклад, щоб забудовник не вирубав дерев. На попередніх акція шипували дерева.


Фото: Едвард Скрипник


Фото: Едвард Скрипник


Фото: Едвард Скрипник

Нагадаємо,у Протасовому Яру в Києві представники "Нацкорпусу" та організації "Сокіл"  20 серпня, розтрощили паркан, яким забудовник огородив територію.

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26 05 2019 22:31
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