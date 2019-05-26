Кияни влаштували пікнік у Протасовому Яру, щоб захистити його від забудови, - ФОТО
Для святкування обрали галявину, поряд з якою забудовник збирається звести три хмарочоси. Усі, хто прийшов на акцію, принесли із собою настільні ігри, бадмінтон та інші ігри для активного відпочинку. На акцію прийшли музиканти - група "Подорожні" грала кілька годин, повідомляє LB.ua.
Фото: Едвард Скрипник
До початку акції приїхала поліція - ймовірно, через сутички з представниками забудовника під час минулих акцій. Зверху над схилом стояв автобус спецназу. Однак, переконавшись, що пікнік триває мирно, поліція поїхала.
Фото: Едвард Скрипник
На пікнік прийшли не тільки мешканці вулиці Амосова, найближчої до місця забудови, а й інших вулиць. Люди налаштовані дуже рішуче й хочуть, щоб це місце отримало статус парку. Вони патрулюють територію навіть уночі, а також оглядають майданчик в тепловізор, щоб уночі не сталося "сюрпризів" - наприклад, щоб забудовник не вирубав дерев. На попередніх акція шипували дерева.
Фото: Едвард Скрипник
Фото: Едвард Скрипник
Фото: Едвард Скрипник
Нагадаємо,у Протасовому Яру в Києві представники "Нацкорпусу" та організації "Сокіл" 20 серпня, розтрощили паркан, яким забудовник огородив територію.
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