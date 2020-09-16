Кияни вважають найбільшою проблемою вартість комуналки

"Вартість комунальних послуг – проблема, яку респонденти вважають найбільш актуальною для Києва"

Найактуальнішою проблемою для столиці містяни назвали вартість комунальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Вартість комунальних послуг – проблема, яку респонденти вважають найбільш актуальною для Києва (42%). Завантаженість вулиць, неналежний рівень медицини, незаконні забудови турбують кожного третього опитаного киянина. Низька якість комунальних послуг, відсутність метро в нових районах міста та поганий стан доріг – кожного четвертого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадським транспортом Києва задоволені 49% опитаних, не задоволені – 39%. Освітніми закладами задоволені 36%, не задоволені – 39%, не змогли оцінити – 26%. Діяльністю поліції задоволені 24%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 24%. Найбільше кияни не задоволені діяльністю комунальних служб столиці (65%) та медичних закладів (67%).

Водночас 57% задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка, 37% – не задоволені. Натомість діяльністю міської ради задоволені 37%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 21%.

Опитувалися мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Опитування проводилося 4-9 вересня 2020 р.

Нагадаємо, що з початку пандемії нового коронавірусу бюджет Києва недоотримав понад 1 млрд грн планових надходжень.