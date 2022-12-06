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ПОЛІТИКА

Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь"

06 грудня 2022, 10:55
Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу
Дождь
Оцінивши сукупність порушень, NEPLP упевнився, що керівництво телеканалу "Дождь" не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення російського телеканалу в еміграції "Дождь", який не так давно розпочав роботу в Латвії.

Про це повідомив латвійський національний мовник LSM.

Голова Ради Івар Аболіньш уточнив, що рішення про відкликання ліцензії на мовлення російського каналу "Дождь" було ухвалено у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку у Латвії.

Сьогодні вранці NEPLP зібрався на засідання для оцінки ситуації, пов'язаної з так званим російським незалежним телеканалом. Аболіньш закликав політиків не політизувати це питання і залишити ухвалення рішення компетентним органам.

"Оцінивши сукупність порушень, NEPLP упевнився, що керівництво телеканалу "Дождь" не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії", - сказав голова NEPLP.

Рішення набуде чинності в ніч проти четверга, 8 грудня, коли "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії.

Раніше повідомлялося про те, що телеканал "Дождь" оштрафовано на 10 000 євро за те, що в його ефірі окупований росією Крим було позначено частиною росії, а російську армію названо "нашою армією".

Щодо "Дождя" було порушено справу про адміністративне правопорушення. Було заявлено, що за три серйозні порушення Рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Це було другим серйозним порушенням за останні місяці.


пропагандаРФдождь

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