Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту

Заявникам потрібно буде надати докази причини поїздки.

Латвія відновила обмежену видачу гуманітарних віз громадянам росії, яку повністю зупиняла під час заколоту ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Delfi.

Оцінивши поточну ситуацію та проконсультувавшись із сусідами, МЗС Латвії відновило прийом заявок на отримання гуманітарних віз для громадян росії у дипломатичних та консульських представництвах, повідомили у пресслужбі відомства.

Подавати заявки зможуть родичі громадян та резидентів Латвії, родичі громадян інших країн ЄС та Європейської економічної зони, а також тих, чия поїздка має гуманітарні причини – наприклад, у зв'язку із серйозною хворобою близької людини чи похоронами.

Нагадаємо, що Латвія з 26 червня призупинили прийом документів на візи всіх типів у громадян росії. Причина – непрогнозована внутрішня ситуація в росії.