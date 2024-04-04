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ПОЛІТИКА

Латвія готує новий пакет військової допомоги для України

04 квітня 2024, 11:48
Латвія готує новий пакет військової допомоги для України
Фото: з вільних джерел
В межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе €10 млн.

Латвія передбачила новий пакет військової допомоги для України. Також наша країна отримає дрони на €1 млн.

Про це заявила прем'єрка Латвії Евіка Сіліня під час брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем, повідомляє ЄП.

"Латвія вже цього місяця передбачила наступний пакет військової допомоги. І ми також передбачили пожертви як на матеріально-технічні речі, так і амуніцію й озброєння, яке є у нас. Особливо амуніція дуже важлива для України. Це ми також обговорили сьогодні з прем'єр-міністром України. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", - сказала вона.

Латвія також приєдналася до коаліції дронів і паралельно працює у цьому напрямку. Незабаром Україна отримає партію безпілотників.

"Зовсім скоро ми плануємо надіслати перші дрони вартістю загально на €1 млн. Дрони вже перевірені. Наші колеги визнали їх такими, що відповідають вимогам", - зазначила прем'єр.

За її словами, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Латвія внесе €10 млн.

"Ми також доставимо необхідне екіпірування, а також надаємо реабілітацію українським військовим", - додала Евіка Сіліня.

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

війнаЛатвіядопомога Україні

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