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Латвія хоче депортувати з країни майже тисячу громадян росії

18 січня 2024, 16:49
Латвія хоче депортувати з країни майже тисячу громадян росії
Фото: з вільних джерел
Громадяни рф повинні протягом двох тижнів покинути країну.
Влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою впродовж двох тижнів покинути країну. 
 
Про це заявила начальник управління у справах громадянства та міграції Латвії Майра Розе, пише Delfi.
 
Вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів, в іншому випадку їм загрожує депортація.
 
Наразі депортація загрожує 985 росіянам. У квітні цього року до них можуть додатися ще 2500 росіян.

У випадку, якщо громадяни рф не відреагують на лист, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство виходитиме з того, що вони вже виїхали з Латвії. Усім іншим доведеться покинути країну.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Латвії змінила законодавство, що регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам рф посвідки на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.

 

Латвіядепортаціявійна в Україніросія окупанти

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