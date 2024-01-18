Латвія хоче депортувати з країни майже тисячу громадян росії
У випадку, якщо громадяни рф не відреагують на лист, співробітники УДГМ відвідають їх за останнім місцем проживання. Якщо ці люди там більше не живуть, відомство виходитиме з того, що вони вже виїхали з Латвії. Усім іншим доведеться покинути країну.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Латвії змінила законодавство, що регулює перебування іноземців у країні. Згідно з оновленим законом про імміграцію, видані громадянам рф посвідки на постійне проживання у вересні 2023 року втратили чинність.