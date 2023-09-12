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Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією

12 вересня 2023, 20:55
Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією
Фото: УкрМедіа
Обидві країни перестали впускати на територію країн автомобілі з російською реєстрацією після пояснень Єврокомісії санкцій.

Про це повідомляє Delfi

Латвія перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після пояснень Єврокомісії санкцій. 

"Після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони росії і білорусі", - пояснили в державній службі доходів Латвії.

Рішення набуло чинності сьогодні з 6 вечора.

В разі злісної непокори працівникам митниці і відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.

Російських власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску, а проїзд з ЄС до росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

кордонЛитваЛатвіяросійські авто

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