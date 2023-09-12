Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією
Про це повідомляє Delfi.
Латвія перестала впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після пояснень Єврокомісії санкцій.
"Після роз’яснень Єврокомісії щодо раніше запроваджених санкцій та висновку Міністерства закордонних справ Латвія припиняє впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією через кордони росії і білорусі", - пояснили в державній службі доходів Латвії.
Рішення набуло чинності сьогодні з 6 вечора.
В разі злісної непокори працівникам митниці і відмови розвертатися на кордоні можлива конфіскація автомобіля.
Російських власників авто також застерегли від повторних спроб в’їхати через інші пункти пропуску, а проїзд з ЄС до росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.