Латвія інвестує €20 млн у коаліцію безпілотників для підтримки України

Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

Латвія планує у 2024 році інвестувати у коаліцію безпілотників €20 млн на підтримку України. Цю ж суму буде направлео для посилення латвійської армії дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише LSM.lv.

За його словами, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - сказав він.

Як пише видання, з слів Спурдса означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

Виділені €20 млн будуть направлені як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше €10 млн.

"Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні", - розповів Спрудс.

Нагадаємо, нещодавно німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок анонсувала передачу Україні гуманітарної допомоги в розмірі €60 мільйонів.