Латвія може ввести для жінок строкову службу

Через агресію росії в Україні Латвія відновила у 2023 році призов на обов'язкову службу в армії.

Жінки можуть проходити строкову службу на добровільній основі.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє латвійський мовник Delfi.

"Такі зміни не будуть негайними та їх планують запровадити до 2028 року", - заявив Спрудса.

Він додав, що це не станеться сьогодні або завтра, але до цього часу необхідно виконати домашнє завдання.

За словами міністра оборони Латвії, в країні має відбутися публічна дискусія, яка вже розпочалася.

"Це не лише питання коаліції, це питання політичних партій, парламенту і всього суспільства", - сказав Спрудс.

Міністр вважає, що у країні має бути проведена підготовча робота для забезпечення якості національної оборони та задоволення потреб солдатів запасу. Він також додав, що потрібно підготувати відповідне оснащення, зокрема, форму для жінок, зброю та обладнання.