Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія може ввести для жінок строкову службу

29 серпня 2024, 10:39
Латвія може ввести для жінок строкову службу
Фото: з вільних джерел
Через агресію росії в Україні Латвія відновила у 2023 році призов на обов'язкову службу в армії.

Жінки можуть проходити строкову службу на добровільній основі.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє латвійський мовник Delfi.

"Такі зміни не будуть негайними та їх планують запровадити до 2028 року", - заявив Спрудса. 

Він додав, що це не станеться сьогодні або завтра, але до цього часу необхідно виконати домашнє завдання. 

За словами міністра оборони Латвії, в країні має відбутися публічна дискусія, яка вже розпочалася.

"Це не лише питання коаліції, це питання політичних партій, парламенту і всього суспільства", - сказав Спрудс.

Міністр вважає, що у країні має бути проведена підготовча робота для забезпечення якості національної оборони та задоволення потреб солдатів запасу. Він також додав, що потрібно підготувати відповідне оснащення, зокрема, форму для жінок, зброю та обладнання.

 
Латвіяармія

Останні матеріали

путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:03
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Cуспільство
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 03:46
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється