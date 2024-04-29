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Латвія надала Україні пакет енергетичного обладнання для відновлення ТЕС

29 квітня 2024, 08:43
Латвія надала Україні пакет енергетичного обладнання для відновлення ТЕС
Фото: Reuters
Акціонерне товариство Latvenergo передало Києву пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пише мережа новинних інтернет-видань у Прибалтиці Delfi.

До пакету допомоги увійшли високовольтний трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, компресор стиснутого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторної олії.

З доставкою цього вантажу до призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом.

"З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.

Нагадаємо, що російська війська за весь час повномасштабної війни атакували українські ТЕС більше 180 разів.

 
Латвіяпідтримка України

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