Латвія надала військову підтримку Україні на суму близько 300 мільйонів євро

З 24 лютого військова підтримка, надана урядом Латвії в Україні, вже склала близько 300 млн євро - громадяни, компанії та громадські організації Латвії зібрали пожертвувань на суму понад 15,7 млн ​​євро.

Про це повідомили в Міноборони Латвії, передає Delfi.

Військова підтримка, що надається Латвією, включає озброєння, індивідуальне спорядження, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, безпілотні літальні апарати, самохідні гаубиці, вертольоти.

Також за підтримки Міністерства оборони та МЗС Латвії в Україні регулярно надається різноманітна гуманітарна допомога. З 22 по 25 серпня під час візиту до України парламентський секретар Міністерства оборони Байба Бледнієце та старший спеціаліст з питань міжнародного військово-релігійного співробітництва Елмарс Плявіньш передали гуманітарну допомогу, надану латвійськими компаніями та мешканцями.

До складу партії, зібраної рухом "Підприємці за мир", увійшли взуття, продукти харчування - чай, цукор, хліб, м'ясні консерви, квасоля, макарони, гречка, борошно та інші продукти харчування, які можна довго зберігати, а також спеціально підготовлені позашляховики. Остання партія включала військову техніку, надану Національними збройними силами.

"Це буде довго, наша підтримка та підтримка інших країн є однією з умов виживання та незалежності України. Латвія є лідером у наданні підтримки та подає приклад іншим країнам у Європі та в усьому світі", - зазначив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Раніше повідомлялось, що Латвія відновила програму реабілітації поранених українських воїнів.