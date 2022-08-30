RSS
НОВИНИ

Латвія надала військову підтримку Україні на суму близько 300 мільйонів євро

З 24 лютого військова підтримка, надана урядом Латвії в Україні, вже склала близько 300 млн євро - громадяни, компанії та громадські організації Латвії зібрали пожертвувань на суму понад 15,7 млн ​​євро.
Латвія надала військову підтримку Україні на суму близько 300 мільйонів євро Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в Міноборони Латвії, передає Delfi.

Військова підтримка, що надається Латвією, включає озброєння, індивідуальне спорядження, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, безпілотні літальні апарати, самохідні гаубиці, вертольоти.

Також за підтримки Міністерства оборони та МЗС Латвії в Україні регулярно надається різноманітна гуманітарна допомога. З 22 по 25 серпня під час візиту до України парламентський секретар Міністерства оборони Байба Бледнієце  та старший спеціаліст з питань міжнародного військово-релігійного співробітництва Елмарс Плявіньш передали гуманітарну допомогу, надану латвійськими компаніями та мешканцями.

До складу партії, зібраної рухом "Підприємці за мир", увійшли взуття, продукти харчування - чай, цукор, хліб, м'ясні консерви, квасоля, макарони, гречка, борошно та інші продукти харчування, які можна довго зберігати, а також спеціально підготовлені позашляховики. Остання партія включала військову техніку, надану Національними збройними силами.

"Це буде довго, наша підтримка та підтримка інших країн є однією з умов виживання та незалежності України. Латвія є лідером у наданні підтримки та подає приклад іншим країнам у Європі та в усьому світі", - зазначив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Раніше повідомлялось, що Латвія відновила програму реабілітації поранених українських воїнів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2022 09:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Українські школи не відповідають за життя дітей. Що бентежить батьків українських школярів напередодні нового навчального року

Українські школи не відповідають за життя дітей. Що бентежить батьків українських школярів напередодні нового навчального року

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.