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ПОЛІТИКА

Латвія надасть €5 млн на відбудову Чернігівщини

09 листопада 2023, 11:04
Латвія надасть €5 млн на відбудову Чернігівщини
Фото: з вільних джерел
Чернігівщина для Латвії залишаєтся пріоритетним регіоном.

Директор Департаменту економічних відносин Міністерства закордонних справ Латвії Крістапс Брусбардіс відвідав Чернігів. Там він заявив, що у 2024 році його країна надасть €5 мільйонів на відбудову Чернігівській області.

Про це пише Чернігівська ОВА.

За словами посадовця, Чернігівщина для Латвії залишаєтся пріоритетним регіоном. Тому в бюджет допомоги на наступний рік закладуть майже €5 мільйонів саме на відбудову.

Латвія розглядає передачу генераторів, допомогу у відновленні регіону безпосередньо з ОВА чи у співпраці з Програмою розвитку Організації Обʼєднаних Націй, а також організацію тренінгів для спеціалістів, задіяних у плануванні відбудови регіону.

Чернігівська ОВА запропонувала такі варіанти співпраці: допомога у відбудові реабілітаційного центру по вулиці Чорновола в Чернігові, закупівля протирадіаційного обладнання в дитячу обласну лікарню і ремонт інфекційного відділення обласної лікарні, яке постраждало під час війни.

Цьогоріч Латвія передала Чернігівщині матеріали для відбудови в Ягідному, гуманітарну допомогу і модульні будинки. Діти з області їздили на оздоровлення до Латвії.

ЛатвіядопомогаЧернігівщина

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