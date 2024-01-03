Латвія надасть притулок громадянину росії, який воював на боці України

Він заявив, що не має бажання мати будь-які зв'язки з росією.

Адміністративний районний суд наприкінці грудня зобов'язав Латвію надати притулок громадянину росії, який воював на боці України.

Про це повідомило видання Delfi.

Із проханням надати статус біженця або альтернативний чоловік звернувся 2022 року. У серпні Управління у справах громадянства і міграції (PMLP) в притулку йому відмовило.

Чоловік народився в Латвії, але з 1997 року жив в Україні. При цьому, за його словами, йому не вдавалося отримати українське громадянство.

У 2014 році чоловік вступив добровольцем у батальйон "Донбас". На фронті він провів півтора місяця, отримав контузію і травму хребта та коліна. Свою участь у бойових діях не афішував, побоюючись, що це стане відомо російським спецслужбам.

Під час одного з обстрілів згоріли його особисті речі, зокрема паспорт громадянина рф. 2021 року він почав збирати документи на отримання статусу біженця в Україні – як сказали юристи, це був єдиний шлях до отримання українського громадянства без пред'явлення паспорта, якого в нього вже не було.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із дружиною та дітьми через Польщу виїхав до Латвії і спробував отримати притулок. У серпні PMLP йому відмовило, оскільки не змогло отримати докази, що він був активним учасником добровольчого корпусу, а також того, що в росії його оголошено в розшук і російські служби ним цікавляться.

Не погодившись із рішенням PMLP, чоловік звернувся до суду. Як додатковий аргумент він вказав, що, незважаючи на громадянство, у нього зникло бажання підтримувати будь-які зв'язки з росією.

Також у суді він додав, що був членом "Правого сектору", який у росії визнано екстремістським, що створює додаткову небезпеку для нього в тому разі, якщо він опиниться в рф.

Суд став на бік чоловіка, а Служба держбезпеки не констатувала будь-якої негативної інформації про нього, яка б перешкоджала отриманню статусу біженця.