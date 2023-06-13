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Латвія надасть Україні фіндопомогу для ліквідації катастрофи на Півдні

13 червня 2023, 21:21
Латвія надасть Україні фіндопомогу для ліквідації катастрофи на Півдні
Фото: gorod.lv
Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть €433 119, витрати на транспортування – ще €20 тисяч.

Уряд Латвії вирішив надати Україні гуманітарну допомогу на суму €450 тисяч для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє LSM.

Фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Зокрема, планується відправити в Україну електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли й інше обладнання.

Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи – з державних матеріальних резервів.

Латвіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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