Латвія надасть Україні фіндопомогу для ліквідації катастрофи на Півдні
Уряд Латвії вирішив надати Україні гуманітарну допомогу на суму €450 тисяч для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС.
Про це повідомляє LSM.
Фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Зокрема, планується відправити в Україну електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли й інше обладнання.
Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи – з державних матеріальних резервів.