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Латвія націлена на нові санкції проти рф та білорусі

26 червня 2025, 16:53
Латвія націлена на нові санкції проти рф та білорусі
Фото: з вільних джерел
Країни ЄС передбачають, що новий пакет санкцій буде затверджено "цього тижня".
Євросоюз може відкласти введення нових економічних обмежень через вето окремих країн-членів, але Латвія цілком віддана подальшим економічним санкціям проти рф та білорусі.
 
Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомляє The Guardian.
 
"Латвія повністю віддана подальшим санкціям щодо росії та білорусі. Дуже важливо не допустити росію до фінансових ресурсів, які надають кошти для війни, що триває в Україні", - зазначила політикиня.
 
За її словами, досі не видно жодних дій з боку росії, які б свідчили про її готовність покласти край конфлікту, і саме тому вона продовжує бомбардувати Україну.
 
"Ми закликаємо до припинення вогню, але якщо припинення вогню не буде досягнуто, їм доведеться піти далі і запровадити наступний пакет санкцій проти росії", - додала Сіліня.
 
Країни ЄС передбачають, що новий пакет санкцій буде затверджено "на цьому тижні". Єдиною проблемою стала позиція урядів в Угорщині та Словаччині.

 

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