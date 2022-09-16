ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич попередив, що росіян в країні не чекаютьПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Латвія обмежує в’їзд для громадян РФ за шенгенськими візами
Латвія з 19 вересня обмежує в’їзд для громадян рф за шенгенськими візами
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.
"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами", - написав міністр.
росіян не чекають у Латвії, попередив Рінкевич.
"Не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав він.
Як повідомляв iPress, прем’єри Естонії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву з нагоди ухваленого рішення істотно обмежити в'їзд для громадян росії з шенгенськими туристичними візами.
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16 09 2022 09:57 МЕДІА
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