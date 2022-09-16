Латвія обмежує в’їзд для громадян РФ за шенгенськими візами

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.

"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами", - написав міністр.

росіян не чекають у Латвії, попередив Рінкевич.

"Не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав він.

Як повідомляв iPress, прем’єри Естонії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву з нагоди ухваленого рішення істотно обмежити в'їзд для громадян росії з шенгенськими туристичними візами.