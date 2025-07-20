Латвія оголосила про депортацію ще 841 росіянина

Станом на початок 2024 року міграційна служба Латвії відправила попередження про видворення на адресу 1167 громадян рф

Ще 841 громадянин росії отримав попередження про видворення з Латвії.

Про це повідомляє LRT.lt.

Зазначається, що причиною видворення стало недотримання введених рік тому правил, згідно з якими громадяни рф із посвідкою на проживання в Латвії мали до 30 червня 2025 року запросити статус постійного резидента Євросоюзу. Для цього потрібно було скласти іспит з латиської мови.

"841 громадянин рф не подав документи на статус резидента ЄС, тому має залишити Латвію до 30 листопада 2025 року", – йдеться в повідомленні.