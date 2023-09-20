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Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

20 вересня 2023, 18:27
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Фото: gorod.lv
Йдеться зокрема про засоби ППО.

Рига в новому пакеті оборонної  допомоги передасть Києву системи протиповітряної оборони та інше озброєння.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Новий голова латвійського міноборони розповів про додатковий пакет озброєння в рамках допомоги Силам оборони України під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим на полях Рамштайну (Контактна група з оборони України, що відбулася 19 вересня в Німеччині).

Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, включаючи найважливіші можливості – додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру”, – зазначив латвійський чиновник.

Міністр наголосив, що вірить: Україна зможе дати відсіч російським загарбникам.

Україна повинна і вона переможе!” – зазначив він, а також подякував Умєрову за зустріч у форматі Рамштайн.

Латвіядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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