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Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України

11 вересня 2024, 16:53
Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України
фото: Денис Шмигаль, Telegram
Денис Шмигаль подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", – написав Шмигаль у Telegram.
 
Окрім цього, прем'єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.
 
"Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", – додав Шмигаль.
ЛатвіяДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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