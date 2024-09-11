Латвія оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Денис Шмигаль подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", – написав Шмигаль у Telegram.

Окрім цього, прем'єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

"Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", – додав Шмигаль.