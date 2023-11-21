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Латвія передає Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

21 листопада 2023, 18:55
Латвія передає Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв
Фото: з вільних джерел
Загальна попередня ринкова вартість восьми автомобілів, які будуть передані Україні, становить 37 850 євро.

21 листопада уряд Латвії вирішив безоплатно передати Міноборони України ще вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє портал Delfi.

Автомобілі призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин, військового підрозділу Національної гвардії та Центру спеціального призначення, а також раді села Матіївці.

У листопаді минулого року в Латвії набули чинності поправки до Кримінального закону, які передбачають кримінальну відповідальність за водіння або навчання керувати автомобілем за концентрації алкоголю, вищою за 1,5 проміле. Рішенням Сейму також дозволено конфіскацію особистих автомобілів п'яних водіїв.

Згідно із Законом про підтримку мирних жителів України, конфісковані транспортні засоби, що належать державі, можуть бути безоплатно передані у власність уряду України, щоб запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, що пов'язана з воєнними діями в Україні, та підтримати українське суспільство. Це один зі способів, яким Латвія допомагає Україні в боротьбі з російською агресією.

Служба державних доходів (VID) співпрацює з товариством Agendum щодо передачі в Україну конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів. Зі свого боку, Twitter-конвой допомагає доставити автомобілі в Україну і передати їх держустановам України.

Товариство Agendum отримує запити про допомогу в наданні транспортних засобів від різних держустанов України. VID надала товариству актуальний список транспортних засобів, який організація оцінила згідно з отриманими запитами про допомогу. VID пропонує товариству для оцінки ті автомобілі, які перебувають у хорошому технічному стані.

Латвіяавтоконфіскаціявійна в Україніросія окупанти

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