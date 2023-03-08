Латвія передає Україні перші 8 авто, конфісковані у п'яних водіїв

Від появи ідеї до її втілення минуло лише трохи більше місяця.

Латвійський уряд постановив безоплатно передати українській армії, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медичному об'єднанню Куп'янської ради вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це пише Delfi.

Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс зауважив, що до процесу активно приєдналися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону щодо підтримки цивільного населення України.

Відповідно до закону, конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаних з війною, та підтримки українського суспільства.

Представник товариства Agendum та засновник "Твіттер-конвою", які займаються підбором та транспортуванням машин в Україну, Рейніс Познякс зауважив, що передача автомобілів "є дуже гарною новиною для п'яти армійських частин та трьох медичних установ".

Agendum забезпечить доставку автомобілів в Україну та передачу їх державним установам.