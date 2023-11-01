Латвія передає Україні ще 20 авто, конфіскованих у п'яних водіїв

Невдовзі вони вирушать із Латвії.

Латвія передасть Україні двадцять автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв.



Про це повідомляє LSM.LV із посиланням на Мінфін країни.

Видання зауважує, що таку пропозицію Міністерства фінансів підтримав уряд.



Варто зазначити, що вже протягом певного часу Латвія передає Україні автомобілі, вилучені у водіїв, затриманих у стані сильного сп’яніння.

У публікації зазначається, що 31 жовтня уряд Латвії вирішив безоплатно передати ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю приблизно 56 тис. євро.

За підготовленим документом Мінфіном, ці автомобілі будуть направлені, зокрема, до Полтавської 1-ої міської лікарні, медичного центру в Харкові, військової міської адміністрації у Херсоні та інших організацій у Херсонській області тощо.