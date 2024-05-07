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ПОЛІТИКА

Латвія передала Україні комунікаційне обладнання на €100 тисяч

07 травня 2024, 20:20
Латвія передала Україні комунікаційне обладнання на €100 тисяч
Фото: з вільних джерел
Раніше Латвія вже передавала ноутбуки для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

Латвія в межах ІТ-коаліції передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько €100 тисяч.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Як зазначили у відомстві, це обладнання допоможе забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні.

"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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