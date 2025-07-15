Латвія передала Україні першу партію БТР

Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомила українському уряду про прибуття в Україну першої партії бронетранспортерів.

Про це повідомив прем'єр Денис ШШмигаль.

"Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна – на шляху. Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро", – написав Шмигаль у Telegram.

Він подякував за особисту підтримку, за лідерську позицію Латвії та системну допомогу Україні у військовій, політичній, гуманітарній і санкційній сферах.

"Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП. Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria", – зазначив прем'єр.