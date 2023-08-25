Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17

"Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України".

Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.

Про це у своєму мікроблозі в X(Twitter) повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурніеце.

"Національні Збройні Сили Латвії передали в Україну черговий гелікоптер Мі-17", - написала вона.

Мурніеце зауважила, що Україна успішно воює та повертає собі окуповані території. За її словами, Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги у війні проти росії.

Нагадаємо, Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.