Матеріали:
Теми:

Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області

07 серпня 2023, 21:25
Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області
Фото: gorod.lv
Це перша велика станція такого типу, яка надійшла в Україну. Її виготовлення зайняло близько місяця.

 Ризька міська рада та асоціація Tev повідомили про відправку водоочисної установки латвійського виробництва в Україну для допомоги Херсонській області, де сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Фільтруючи воду, станція очищає її як від хімічних, так і від мікробіологічних забруднень – до 99,5%. Загальний об'єм води, який може вмістити машина, становить 5 000 літрів, а очищати вона може 2 000 літрів на годину.

Цей проєкт був повністю профінансований Ризькою міською радою, загальна вартість склала близько 49 тисяч євро.

"Близько двох місяців тому вони проголосували за те, щоб виділити 100 тисяч євро  асоціації Tev, половину з них ми вже витратили, деякий час тому ми відправили спеціальний човен, повний всяких інструментів, валізи для фільтрації води. Ми тоді витратили половину, а це друга половина", - розповів член правління асоціації Tev.

Також Брінькіс розповів, що зараз на благодійному порталі Ziedot.lv розпочато збір пожертвувань на ще одну систему очищення води такого ж типу.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол зазначив, що дуже задоволений допомогою асоціації Tev та Ризької міськради: "Я справді дуже радий, що у нас є така мобільна система очищення, яка буде корисна не тільки місту Херсону, а й усій Херсонській області, чим далі, тим більше вони зможуть з'ясовувати, де найбільше потрібна очищена вода, і переміщати станцію також".

Латвіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється