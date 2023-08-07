Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області

Це перша велика станція такого типу, яка надійшла в Україну. Її виготовлення зайняло близько місяця.

Ризька міська рада та асоціація Tev повідомили про відправку водоочисної установки латвійського виробництва в Україну для допомоги Херсонській області, де сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Фільтруючи воду, станція очищає її як від хімічних, так і від мікробіологічних забруднень – до 99,5%. Загальний об'єм води, який може вмістити машина, становить 5 000 літрів, а очищати вона може 2 000 літрів на годину.

Цей проєкт був повністю профінансований Ризькою міською радою, загальна вартість склала близько 49 тисяч євро.

"Близько двох місяців тому вони проголосували за те, щоб виділити 100 тисяч євро асоціації Tev, половину з них ми вже витратили, деякий час тому ми відправили спеціальний човен, повний всяких інструментів, валізи для фільтрації води. Ми тоді витратили половину, а це друга половина", - розповів член правління асоціації Tev.

Також Брінькіс розповів, що зараз на благодійному порталі Ziedot.lv розпочато збір пожертвувань на ще одну систему очищення води такого ж типу.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол зазначив, що дуже задоволений допомогою асоціації Tev та Ризької міськради: "Я справді дуже радий, що у нас є така мобільна система очищення, яка буде корисна не тільки місту Херсону, а й усій Херсонській області, чим далі, тим більше вони зможуть з'ясовувати, де найбільше потрібна очищена вода, і переміщати станцію також".