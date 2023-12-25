В середині грудня Латвія сумарно відправила в Україну 271 авто, які були конфісковані у нетверезих водіїв.

Їх загальна вартість машин становить майже мільйон євро.

Про це повідомляє Інтернет-видання Delfi, посилаючись на дані Служби державних доходів Латвії.

До розгляду в латвійському уряді готують документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких - 161 880 євро.

Ще в лютому Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою, – як підтримку українського суспільства.

І так було знайдено можливість передати Україні транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Ці автомобілі в Україну доставляє Twitter-конвой під керівництвом Рейніса Позняка. За час існування проєкту в Україну з Латвії було відправлено понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 мільйонів євро, які відправлялися туди щотижня.