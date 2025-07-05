Латвія передала ЗСУ партію бронетранспортерів Patria

Крім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння і засобів.

Уряд Латвії передав Збройним силам України партію бронетранспортерів Patria 6x6.

Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Під час зустрічі Чуркін обговорив із Спрусом посилення спроможностей Сил оборони України.

Заступник міністра подякував за рішення уряду Латвії передати ЗСУ партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.

"Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України", – сказав Чуркін.

Він не розкрив детали наданого Латвією пакета матеріально-технічної допомоги.

Але зауважив, що у ньому, крім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.