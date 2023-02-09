Латвія передасть Україні медобладнання на сотні тисяч євро

Міністр охорони здоров'я Латвії Ліга Меньгелсоне повідомила про підготовку чергової партії медичного обладнання для України.

Про це вона розповіла під час зустрічі із послом України у Латвії Олександром Міщенком, пише Delfi.

Міністр і посол говорили про майбутню підтримку Латвії у сфері гуманітарної допомоги та лікування і реабілітації поранених на війні українських солдатів у латвійських медичних установах.

Меньгелсоне підтвердила підтримку Латвії для України і повідомила про хід підготовки чергової партії медичного обладнання. Україні передадуть інфузійні насоси, апарати ШВЛ, монітори пацієнтів - загалом 185 одиниць на загальну суму в майже 378 000 євро. Медобладнання буде поставлено в Україну з використанням Механізму цивільного захисту Європейського союзу.

Своєю чергою, Міщенко подякував Латвії за надану підтримку та лікування і реабілітацію українських солдатів. Саме у сфері реабілітації планується посилити співпрацю, не тільки забезпечуючи реабілітацію пораненим, а й передаючи досвід латвійських реабілітологів українським медикам.

Як повідомлялося раніше, торік Латвія допомогла Україні медичними пристроями, ліками, автомобілем швидкої допомоги, ношами, мікроскопами, ковдрами з фольги, а також надала лікування та психосоціальну підтримку українцям на суму понад два мільйони євро.

Крім того, торік до Латвії було доставлено близько 130 поранених українських солдатів. Їм було надано медичну допомогу. Солдатів приймають і лікують у трьох медустановах - Ризькій Східній клінічній університетській лікарні (RAKUS), Лікарні травматології та ортопедії та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі".

Латвія і в майбутньому планує допомагати пораненим українським солдатам. Здебільшого триває співпраця між латвійськими та українськими лікарнями, оцінюється стан пацієнтів, необхідні медичні послуги та організовується медичний транспорт. Планується, що медичні послуги та реабілітацію зможуть отримати близько 120 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час виступу в парламенті в середу оголосив, що Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2 наступного місяця.